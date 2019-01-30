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«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC

Нурмагомедов не намерен сниматься в социальной рекламе для сокращения дисквалификации 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос, будет ли его клиент сниматься в социальной рекламе для сокращения срока дисквалификации.
«Думаю, мы вряд ли это увидим», — приводит слова менеджера Sport24.
6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. За этот инцидент чемпион организации был дисквалифицирован на девять месяцев.
Дисквалификация спортсмена, которая отсчитывается с октября 2018 года, может быть сокращена до 6 месяцев в том случае, если он снимется в социальном ролике против хулиганства.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет выступать в UFC, пока дисквалифицированы его брат и Зубайра Тухугов.
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