Нурмагомедов не намерен сниматься в социальной рекламе для сокращения дисквалификации

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова , ответил на вопрос, будет ли его клиент сниматься в социальной рекламе для сокращения срока дисквалификации.

«Думаю, мы вряд ли это увидим», — приводит слова менеджера Sport24.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. За этот инцидент чемпион организации был дисквалифицирован на девять месяцев.

Дисквалификация спортсмена, которая отсчитывается с октября 2018 года, может быть сокращена до 6 месяцев в том случае, если он снимется в социальном ролике против хулиганства.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет выступать в UFC, пока дисквалифицированы его брат и Зубайра Тухугов.