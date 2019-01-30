Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федора Емельяненко назвали «исчерпавшим себя» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Завершивший карьеру известный боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хендерсон прокомментировал поражение россиянина Федора Емельяненко от Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator, передает "Советский спорт".
42-летний Емельяненко был нокаутирован американцем на 35-й секунде поединка.
"Чертовски хорошая работа от Бейдера. У Федора что-то не так с подбородком. Он все еще суперопасен. Я полагал, что Бейдер победит, но вовсе не так. Кажется, что Федор исчерпал себя, к сожалению. Я бы хотел увидеть его новые бои, но…" — сказал Хендерсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Хендерсон встречался с Емельяненко в 2011 году на турнире StrikeForce. Тогда бой завершился победой американца.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Олег Тактаров увидел заговор в поражении Емельяненко.
Газета.Ru: последние новости
Отец Хабиба Нурмагомедова намекнул на уход сына из UFC Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге Украинские теннисистки не будут выступать за сборную из-за денег
MMA , Дэн Хендерсон , Олег Тактаров , Федор Емельяненко , Советский спорт
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Логинову вынесли вердикт на КМ
Биатлон
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение