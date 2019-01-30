Федора Емельяненко назвали «исчерпавшим себя»

42-летний Емельяненко был нокаутирован американцем на 35-й секунде поединка.

"Чертовски хорошая работа от Бейдера. У Федора что-то не так с подбородком. Он все еще суперопасен. Я полагал, что Бейдер победит, но вовсе не так. Кажется, что Федор исчерпал себя, к сожалению. Я бы хотел увидеть его новые бои, но…" — сказал Хендерсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Хендерсон встречался с Емельяненко в 2011 году на турнире StrikeForce. Тогда бой завершился победой американца.