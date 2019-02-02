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Самый опасный тяжеловес возвращается в UFC. Насколько он хорош? 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Alexis Cuarezma / Getty Images
Кейн Веласкес был некогда самым опасным тяжеловесом планеты. Но травмы заставили бывшего чемпиона UFC покинуть кровавый спорт. Через два с половиной года после своего последнего поединка Мексиканский Разрушитель вновь выходит в октагон. «Лента.ру» — о славном прошлом тяжеловеса и его перспективах после долгожданного возвращения.
Кейн — сын мексиканского нелегала, бежавшего из нищего Синалоа в Калифорнию. Его отец нашел любовь в новой стране, женился, тем самым обретя гражданство. Его неустанный труд кормил большую семью — помимо будущего чемпиона Эфрейн Веласкес воспитывал еще двоих детей. Пример отца научил Кейна, что успех приходит с потом.
«Это отношение к работе, которое показывают мой отец и все мексиканцы, мы показываем в зале и во всем, чем занимаемся», — скажет будущий чемпион в одном из интервью.
С юных лет он пропадал в спортзале. Хватало Кейна не только на борьбу, но и на американский футбол. В студенчестве ему на протяжении трех лет удавалось выступать сразу в двух видах спорта.
Юный Кейн урабатывал соперников в сборной университета Аризоны по вольной борьбе. Кстати, из той команды вольников вышел не только Веласкес, но и Райан Бэйдер — американец, победивший Федора Емельяненко и ставший чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Впоследствии Веласкес попал в American Kickboxing Academy — место, известное штамповкой легенд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Главный тренер AKA Хавьер Мендес разглядел в габаритном парне потенциал. К борцовской базе грозного Кейна добавились бразильское джиу-джитсу и ударная техника. Американский боец Дэниел Кормье — на тот момент восходящая звезда MMA — тоже тренировался в AKA; он стал сперва спарринг-партнером Веласкеса, а потом и близким другом. Кстати, там же тренировался и российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Веласкес даже помогал россиянину перед боем с Конором Макгрегором.
Талант Кейна был настолько очевиден, что ему не пришлось проходить жернова малоизвестных промоушенов, участвуя в боях каждые две, а то и три недели. Его подписали сразу в Strikeforce — престижную организацию, где в свое время выступали Федор Емельяненко, Андрей Орловский и другие знаковые бойцы. В далеком 2006-м UFC еще давал дышать конкурентам на рынке.
Первым соперником стал для Кейна американец Джесси Фуярчик. А для Фуярчика Веласкес стал последним противником в карьере. Не все так страшно, как кажется: боец не получил жутких травм, просто покинул спорт. Будущий чемпион UFC в тяжелом весе разбил оппонента. Веласкес провел еще один бой, также победный, и обнаружил себя с ручкой в руке. Контракта с UFC долго ждать не пришлось.
Проспект не стушевался в главной бойцовской организации мира. Подписав договор, Кейн в первых трех поединках побеждает в одинаковой манере. Веласкес обрушивает на соперников удар за ударом, роняет на настил и использует навыки вольной борьбы, чтобы продолжить избиение в комфортном для себя положении. Этот зарекомендовавший себя стиль ведения боя, именуемый ground-and-pound (роняй и бей), сочетался с удивительной выносливостью Веласкеса. Такая тактика позволяла ему работать в высоком темпе и не давать соперникам опомниться после ударов и тейкдаунов.
Дэйна Уайт, глава UFC, после серии из трех побед выпустил на бой с Веласкесом французского громилу Чейка Конго. Разница в габаритах бросалась в глаза — Конго выглядел огромным. Собственно, бой с Конго стал для Кейна первым, где ему действительно пришлось непросто. Поединок завершился победой Веласкеса решением судей.
Взрывной Веласкес постепенно обретал статус претендента на титул. Наиболее серьезной проверкой представлялся бой с Минотавром — бразильской легендой Антониу Родриго Ногейрой. Бывший чемпион UFC и Pride в тяжелом весе, казалось, мог закончить беспроигрышную серию Веласкеса.
Бой состоялся в Сиднее в феврале 2010-го на турнире UFC 110. Угроза Минотавра для молодого тяжеловеса оказалась мифической. Команда Веласкеса явно поработала над тактикой: вместо напора, борцовских проходов в ноги и бросков американец принялся работать сериями ударов. Вязкая борьба против черного пояса по бразильскому джиу-джитсу могла плохо кончиться даже для крепкого вольника. В стойке Веласкес перебил бразильца. После решающего удара титулованный Ногейра рухнул на канвас и уже рефлекторно приподнял ноги в попытке защититься. Веласкес просто обошел препятствие и принялся заколачивать гвозди в гроб интриги вечера.
Триумф над Минотавром расчистил Веласкесу дорогу к новому чудищу — тогдашнему чемпиону UFC в тяжелом весе Броку Леснару. В поединке с рестлером Веласкес и вовсе выглядел полутяжеловесом, но устрашающие габариты соперника не помешали ему завоевать чемпионский титул. Леснар к этому времени уже дважды защитил пояс и с ходу набросился на очередного смельчака. Веласкес умело сдержал его натиск. Несмотря на то что Леснару удавалось уронить Кейна, навыков борьбы в партере ему не хватало — он банально не мог контролировать соперника. Веласкес обрушил на голиафа мира UFC град ударов и завершил бой в своей излюбленной манере.
Но сохранить титул чемпиона ему не удалось. Бразильский талант Джуниор Дос Сантос отобрал у Мексиканского Разрушителя плоды его трудов. Чтобы вернуть уверенность бывшему чемпиону, Дэйна Уайт бросил ему на растерзание Антонио Силву. С виду грозный бразилец наверняка пожалел, что попал Веласкесу под горячую руку. Кейн рассек соперника в самом начале поединка и добрую его часть провел в доминирующей позиции, нанося один удар за другим. В попытках уйти от ударов соперника бразилец только размазывал свою кровь по канвасу.
Веласкес вернул титул на UFC 155 в декабре 2012-го. Дос Сантос уступил, хотя бой продлился все пять раундов. Бойцы вновь встретились уже в 2013 году. Джуниор жаждал реванша, но вместо этого его ждало форменное избиение: несчастный бразилец с огромной гематомой на лбу был вынужден терпеть удары Веласкеса.
Но пахота в зале и работа на пределе в октагоне не могли не сказаться и на здоровье, и на результатах Веласкеса. Поражение от Фабрисио Вердума — лишь второе в профессиональной карьере — заставило многих усомниться, что Кейн все еще опасен. Было видно, что Веласкес потерял скорость и выносливость. Реванш с Вердумом так и не состоялся. Атлетическая комиссия не допустила Кейна — риск для его здоровья был слишком велик. Некогда грозного тяжеловеса мучили проблемы со спиной. Ему пришлось покинуть спорт.
Через 30 месяцев после своего последнего боя в UFC против Трэвиса Брауна в 2016-м Веласкес вновь выйдет в октагон лучшей организации мира. Встретить бывшего чемпиона Дэйна Уайт решил как полагается. Легкого боя для того, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, Кейн не получил. Вместо этого UFC столкнет его с Франсисом Нганну — мощным камерунцем, знаменитым своей ударной мощью. Нганну уже давали шанс стать чемпионом, но его одолел Стипе Миочич, поэтому мотивация у соперника Веласкеса будет запредельной. Ему необходимо доказать, что он достоин еще одного титульного боя. Да и отправить в нокаут легенду UFC — чем не мотивация!
Вообще, Веласкес выбрал лучшее время для возвращения. Нынешний чемпион — его старый приятель Кормье, которому в силу возраста вряд ли удастся доминировать в дивизионе слишком долго. Но каким вернется сам Кейн?
В лагере бойца уверены, что Веласкес не просто остался прежним — он прибавил.
«Кейн стал умнее. Он знает меру в тренировках. Пауза помогла ему: тело восстановилось, он вернул былую скорость, его удар стал только сильнее. Да и желания у Веласкеса хоть отбавляй. Он знаком с возможностями сегодняшних тяжеловесов UFC. Он знает, что может прийти и взять то, что ему полагается», — уверен Мендес, который по прежнему помогает Веласкесу. Как в старые добрые времена.
Возвращение Веласкеса произойдет на турнире UFC on ESPN 17 февраля в Финиксе, штат Аризона. И, думается, руководство промоушена неслучайно выбрало именно этот город. В местном университете из Веласкеса выковали борца. Это, по сути, его дом, а дома Веласкес никогда не проигрывал.
Может ли Кейн победить Нганну? Да. Уничтожить? Вполне. Но он также может и пропустить от соперника нокаутирующий удар, предостерегает Мендес.
Еще немного — и мир либо вспомнит одного из величайших тяжеловесов спорта, либо окончательно махнет рукой на ветерана. Все в руках Веласкеса.
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MMA , Статьи , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , Андрей Орловский , Трэвис Браун , Синалоа , Lenta.ru
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