Нурмагомедов рассказал о желании завершить карьеру в UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если я хочу конкурировать на высоком уровне, то мне придется остаться. Все лучшие бойцы мира — здесь», — заявил Нурмагомедов в ответ на вопрос о том, возможен ли его уход из UFC.

Россиянин признался, что видит себя только в этом промоушене, но допустил возможность сотрудничества с другими организациями в случае перехода в бокс.

30 января отец бойца Абдулманап Нурмагомедов выступил с заявлением о том, что после истечения действующего контракта с UFC сын уйдет из промоушена.

«Подеремся с кем-нибудь и постараемся стать свободными», — отметил он.