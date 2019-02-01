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Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести реванш против ирландского бойца Конора Макгрегора. Условия боя назвал глава промоушена Дана Уайт, подчеркнувший, что если поединок состоится, то не в ближайшее время. Также президент UFC назвал ближайших соперников Хабиба и Конора.
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вновь встретиться с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором в октагоне. О проведении возможного поединка-реванша объявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Однако глава промоушена подчеркнул, что если бой и состоится. то не в ближайшее время. Кроме того, Уайт назвал имена бойцов, которые с большой долей вероятностью станут ближайшими соперниками Нурмагомедова и Макгрегора.
По его словам, российский чемпион промоушена должен сразиться с Тони Фергюсоном, а ирландец — с Дональдом Серроне.
«Мне нравится идея боя Конора с Дональдом Серроне. Вспомните хотя бы один скучный бой с участием Серроне? Он провел невероятный бой с Александром Эрнандесом. К тому же Конор всегда дрался с любым соперником, которого ему предлагали. Реванш Конора и Хабиба? Я не стал бы говорить, что этого никогда не произойдет, но точно не в ближайшее время. Хабиб отстранен.
Думаю, что Нурмагомедов должен драться с Фергюсоном, а Конор — с Серроне. Если оба победят — они получат реванш», — приводит слова Уайта ESPN.
Переговоры о возможном поединке Макгрегора с Серроне длятся уже несколько месяцев, а предметный разговор возник по итогам турнира UFC Fight Night 143, где американский боец одержал досрочную победу во втором раунде над Александром Эрнандесом.
Тогда Макгрегор у себя в твиттере поздравил Серроне с победой и заявил о готовности сразиться с «Ковбоем», после чего Уайт дал согласие на проведение поединка. Данную идею положительно оценил и тренер Конора Оуэнн Родди.
«На бумаге бой против Серроне выглядит очень хорошо. Этот поединок понравится фанатам. Серроне будет пытаться пойти в рубку, а Конор просто его нокаутирует. Да нет, ребята, я шучу. В этом поединке не будет никаких качелей, но это будет весело», — цитирует Родди MMAMania.
Что касается противостояния Нурмагомедова и Фергюсона, то берет свое начало с декабря 2015 года, когда бойцы должны были сразиться в первый раз. Однако бой был отменен в связи с тяжелой травмой «Дагестанского Орла». Впоследствии бои Хабиба и Тони были анонсированы трижды, но каждый раз встреча бойцов в клетке срывалась: россиянин испытывал проблемы со здоровьем из-за активной сгонки веса, а у Фергюсона была обнаружена жидкость и кровь в легких, а затем американец травмировал колено, упустив возможность провести титульный поединок, который достался Нурмагомедову и Элу Яквинте.
Бой против Яквинты «Орел» выиграл и стал чемпионом UFC в легкой весовой категории. Свою первую защиту титула Нурмагомедов провел именно против Макгрегора.
Поединок состоялся 6 октября в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой российского бойца.
В четвертом раунде Хабиб применил удушающий прием сзади и заставил Конора сдаться. Однако впоследствии на T-Mobile Arena произошла массовая драка с участием двух бойцов, которую спровоцировал российский спортсмен: Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с представителями команды Макгрегора, а затем перелез через клетку и прыгнул вперед ногами в тренера ирланда Диллона Дэниса.
После вмешательства охраны и полиции все стороны конфликта были разведены и отправлены в свои раздевалки. По итогам боя Атлетическая комиссия штата Невада временно дисквалифицировала спортсменов. Итоговое заседание изначально было запланировано на 10 декабря, однако затем перенесено на 29 января.
В ходе слушания комиссия признала обоих бойцов виновными в потасовке и применила против них дисциплинарные санкции. Так, Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и должен будет заплатить $500 тысяч, Конор же отделался шестимесячным отстранением и штрафом в $50 тысяч.
Сроки дисквалификации спортсменов будут отсчитываться с момента инцидента — 6 октября 2018 года.
Решением комиссии был крайне удивлен Дана Уайт, который назвал вердикт в отношении Хабиба «несколько суровым». Нурмагомедов же намекнул на политическую подоплеку в действиях комиссии Невады, а также отметил, что для него наиболее важна победа над нелюбимым ирландцем и поддержка своих болельщиков.
Макгрегор, который после поражения от «Орла» неоднократно высказывался за проведение реванша, выразил удовлетворение в решении комиссии, назвав его справедливым.
«Я благодарен Атлетической комиссии штата Невада за справедливую оценку и трактовку инцидента с потасовкой. Не в моих намерениях было, чтобы последний удар в рамках вечера получил родственник моего соперника. Просто так сложилось. Рассчитываю скоро вернуться к соревнованиям. Спасибо всем», — написал ирландец у себя в твиттере.
Интересно, что, в отличие от Макгрегора, команда Нурмагомедова категорически отказывается от реванша с «Печально известным». Менеджер российского чемпиона UFC утверждал, что для повторного боя промоушен должен дать Хабибу контракт на десятки миллионов долларов за поединок, однако в ответ на это получил отказ.
В своей карьере Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, проведя 27 поединков, восемь из которых завершились победой россиянина нокаутом. Конор Макгрегор в 25 боях одержал 21 победу (18 — нокаутом), а также четырежды проиграл.
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MMA , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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