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Федора Емельяненко сочли героем 

ТВ Центр 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
42-летний боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко — герой в единоборствах, несмотря на быстрое поражение нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Федя просто красавчик! В таком возрасте дойти до финала. Ну пропустил он в этом бою, такое может случиться с каждым. Это жесткий вид спорта", — приводит его слова РИА Новости. Кремлев добавил, что Емельяненко мотивирует молодое поколение.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что опечален поражением Емельяненко. Самым обидным он назвал то, как легко россиянин проиграл этот поединок, оказавшись в нокауте спустя всего 35 секунд после начала.
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что готов организовать прощальный бой для спортсмена в Москве или Санкт-Петербурге.
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