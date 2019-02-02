Макгрегора заподозрили в отказе от дочери

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пройдёт ДНК-тест на отцовство после заявления 26-летней Терри Маррей о том, что у них со спортсменом есть общая дочь.

По словам Маррей, они познакомились в Ливерпуле в 2017 году и через девять месяцев после близости она родила ребёнка. Женщина заявила, что не хотела поднимать вопрос отцовства, но оказалась в тяжёлом финансовом положении. В графе «отец» в документах девочки стоит прочерк.

«Кто не хочет лучшей жизни для своего ребенка? Я знаю, что его деньги помогут в этом», — заявила Терри Mirror.

Она добавила, что ей стыдно за то, что она переспала с мужчиной, у которого на тот момент уже была постоянная партнёрша, однако девушка не чувствует своей вины. Она рассказала, как Макгрегор силой затащил её в постель после ночи в клубе. Маррей отметила, что боец перестал выходить на связь после того, как она сообщила ему о дочери. Он не собирается признавать ребёнка, уточнила женщина.

30-летний Макгрегор находится в постоянных отношениях с ирландкой Ди Девлин, от которой у него уже есть двое детей.

Как сообщал News.ru, Макгрегор посчитал решение о дисквалификации после драки на UFC 232 правильным.