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Макгрегора заподозрили в отказе от дочери 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Joel Marklund/imago sportfotodienst/Global Look Press
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пройдёт ДНК-тест на отцовство после заявления 26-летней Терри Маррей о том, что у них со спортсменом есть общая дочь.
По словам Маррей, они познакомились в Ливерпуле в 2017 году и через девять месяцев после близости она родила ребёнка. Женщина заявила, что не хотела поднимать вопрос отцовства, но оказалась в тяжёлом финансовом положении. В графе «отец» в документах девочки стоит прочерк.
«Кто не хочет лучшей жизни для своего ребенка? Я знаю, что его деньги помогут в этом», — заявила Терри Mirror.
Она добавила, что ей стыдно за то, что она переспала с мужчиной, у которого на тот момент уже была постоянная партнёрша, однако девушка не чувствует своей вины. Она рассказала, как Макгрегор силой затащил её в постель после ночи в клубе. Маррей отметила, что боец перестал выходить на связь после того, как она сообщила ему о дочери. Он не собирается признавать ребёнка, уточнила женщина.
30-летний Макгрегор находится в постоянных отношениях с ирландкой Ди Девлин, от которой у него уже есть двое детей.
Как сообщал News.ru, Макгрегор посчитал решение о дисквалификации после драки на UFC 232 правильным.
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MMA , Прочее , Конор Макгрегор
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