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Дос Аньос вызвал Макгрегора на поединок 

Газета.Ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Рафаэл дос Аньос заявил, что хочет провести бой с представителем Ирландии Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
После турнира UFC Fight Night 144 в Бразилии ирландец написал в своем твиттере следующее:
"Какая удивительная атмосфера была сегодня на турнире UFC в Бразилии. Я хотел бы выступить перед бразильскими фанатами на каком-то этапе своей карьеры. Я был близок к проведению боя в Рио-де-Жанейро в прошлом году", — сказал Конор.
Дос Аньос отреагировал на это высказывание.
"У нас есть незавершённое дело, мы дважды были близки к тому, чтобы сделать это. Выбирай весовую категорию #РДА #Бразилия", — написал боец в твиттере.
Ранее мать-одиночка назвала Макгрегора отцом ее ребенка.
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