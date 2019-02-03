Тренер Конора Макгрегора обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости

"Ты проглотил прекрасный контрпанч, пока приземлялся и пропустил несколько апперкотов в клинче. Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку. Пока меня задерживала охрана, твои друзья подошли сзади и наносили по мне трусливые удары по затылку", — написал Дэнис у себя инстаграме.

В своей социальной сети член команды Макгрегора опубликовал видеозапись прыжка Нурмагомедова из октагона в толпу, после чего возникла массовая драка.

Ранее Дэниса затравили за попытку "заткнуть" Хабиба Нурмагомедова.