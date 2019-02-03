Тренер и спарринг-партнер ирландского бойца Конора Макгрегора Диллон Дэнис обратился к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, прокомментировав потасовку после турнира UFC 229. 25-летний американец назвал Нурмагомедова и членов его команды трусами, передает "Советский спорт".
"Ты проглотил прекрасный контрпанч, пока приземлялся и пропустил несколько апперкотов в клинче. Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку. Пока меня задерживала охрана, твои друзья подошли сзади и наносили по мне трусливые удары по затылку", — написал Дэнис у себя инстаграме.
В своей социальной сети член команды Макгрегора опубликовал видеозапись прыжка Нурмагомедова из октагона в толпу, после чего возникла массовая драка.
Ранее Дэниса затравили за попытку "заткнуть" Хабиба Нурмагомедова.