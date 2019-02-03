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В MMA появился клон Макгрегора 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: кадр из видео
Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Морис Адорф одержал вторую победу подряд, повторяя движения ирландца Конора Макгрегора. Видео его выступления на турнире GMC 18 опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.
Адорф имитировал движение ирландского бойца, заходя в пределы октагона. Он также располагался к сопернику боком: данную стойку неоднократно демонстировал Макгрегор. Кроме того, прическа Адорфа похожа на ту, которую носит 30-летний ирландский спортсмен. Сходство отметил журналист ESPN Ариель Хельвани.
Адорф провел всего два боя в профессиональном MMA, одержав две победы. Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате и становился чемпионом организации в двух весовых категориях.
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