В MMA появился клон Макгрегора

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Морис Адорф одержал вторую победу подряд, повторяя движения ирландца Конора Макгрегора . Видео его выступления на турнире GMC 18 опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.

Адорф имитировал движение ирландского бойца, заходя в пределы октагона. Он также располагался к сопернику боком: данную стойку неоднократно демонстировал Макгрегор. Кроме того, прическа Адорфа похожа на ту, которую носит 30-летний ирландский спортсмен. Сходство отметил журналист ESPN Ариель Хельвани.

Адорф провел всего два боя в профессиональном MMA, одержав две победы. Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате и становился чемпионом организации в двух весовых категориях.