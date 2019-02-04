Нурмагомедова обокрали в аэропорту

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил в Instagram, что неизвестный забрал его багаж в аэропорту. Спортсмен опубликовал в сториз стопкадры с записи камеры видеонаблюдения, на котором виден предполагаемый злоумышленник.

«Друг мой, багаж верни. Я уже тебя нашел. Тебе ведь и книгу подарили», — подписал снимки боец.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада в США огласила наказание Нурмагомедову за беспорядки, устроенные им на турнире UFC 229. 7 октября 2018 года россиянин, отстояв чемпионский титул против ирландца Конора МакГрегора , после поединка спровоцировал драку с секундантами оппонента. В результате в потасовку были вовлечены несколько десятков человек. Спустя 4 месяца после инцидента дисциплинарная комиссия оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила спортсмена от участия в поединках на территории страны на 9 месяцев. В решении сказано, что срок может быть уменьшен до полугода, если Нурмагомедов примет участие в общественных мероприятиях по профилактике издевательств.

Ирландец отделался более мягким взысканием. МакГрегор обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов. Свой первый бой спортсмен сможет провести не ранее, чем через полгода.