Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ММА появился двойник Макгрегора 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Морис Адорф копирует стиль бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора и имеет схожую внешность с ирландцем.
Видео опубликовано в аккаунте пользователя caposa в Twitter.
Немеций боец заходит в октагон также, как Макгрегор, а также использует похожую стойку. Адорф имеет внешность, похожую на ирландца, носит бороду и имеет несколько татуировок на теле.
Адорф провёл два боя в ММА, в которых одержал победу.
Ранее Конор Макгрегор высказался о решении NSAC по бою с Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
У Нурмагомедова в аэропорту украли багаж Мать-одиночка заявила, что Макгрегор является отцом её дочери Нурмагомедов о бое с Мейвезером: это было бы испытанием для меня
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Вражде Плющенко и Ягудина пришел конец
Фигурное катание Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение