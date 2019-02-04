В ММА появился двойник Макгрегора

Немецкий боец смешанного стиля (ММА) Морис Адорф копирует стиль бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора и имеет схожую внешность с ирландцем.

Видео опубликовано в аккаунте пользователя caposa в Twitter.

My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA— caposa (@Grabaka_Hitman) 2 February 2019

Немеций боец заходит в октагон также, как Макгрегор, а также использует похожую стойку. Адорф имеет внешность, похожую на ирландца, носит бороду и имеет несколько татуировок на теле.

Адорф провёл два боя в ММА, в которых одержал победу.

Ранее Конор Макгрегор высказался о решении NSAC по бою с Хабибом Нурмагомедовым.