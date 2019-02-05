Экс-супруг Аланы Мамаевой попал в СИЗО

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой помещён в «Матросскую тишину». Против него возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

За 14,5 млн рублей спортсмен и бывший муж Аланы Мамаевой пообещал обвиняемому в мошенничестве договориться об условном сроке для обвинившего его фигуранта по фамилии Прохоров. Создав предварительно видимость о наличии у него доверительных отношений и связей с правоохранительными органами . Липовой был задержан с поличным при передаче денег. Сам Прохоров находится в розыске, а Липовой угодил в следственный изолятор № 1.