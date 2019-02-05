Экс-супруг Аланы Мамаевой попал в СИЗО 

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой помещён в «Матросскую тишину». Против него возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».
За 14,5 млн рублей спортсмен и бывший муж Аланы Мамаевой пообещал обвиняемому в мошенничестве договориться об условном сроке для обвинившего его фигуранта по фамилии Прохоров. Создав предварительно видимость о наличии у него доверительных отношений и связей с правоохранительными органами. Липовой был задержан с поличным при передаче денег. Сам Прохоров находится в розыске, а Липовой угодил в следственный изолятор № 1.
Александр Липовой известен не только спортсмен и рекордсмен книги рекордов Гинесса. Он является бывшим супругом Аланы Мамаевой, нынешний муж которой, Павел Мамаев, продолжает оставаться в СИЗО. У бывших супругов есть сын — недавно Липовой узнал, что Мамаева тайно лишила его родительских прав. Супруги развелись в 2013 годку, когда ребёнок был совсем маленьким. Через год Алана вышла замуж за Павла Мамаева, он и воспитывает все это время её сына от первого брака. Чемпион заявлял ранее, что намерен восстановить родительские права.