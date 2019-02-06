Россиян возмутил подарок Кадырова отцу Хабиба 

Российский боец Хабиб Нурмагомедов показал в Instagram Mercedes, подаренный главой Чечни Рамзаном Кадыровым его отцу. Интернет-пользователи раскритиковали подарок и заявили, что деньги можно было бы потратить с большей пользой.
«Лучше бы подарили бы нуждающим семьям деньги тратите на воздух а за эти деньги можно столько без домных или бедных можно прокормить», — написал @huliga_07 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)
«У них гонорар несколько миллионов долларов. Неужели сами не могли купить», — возмутилась @Nevata3.
«Знаешь как бы помог эта машина нашей семье которая в долгах из-за того что строим дом… Но нам такого не подарят… Твой отец мог позволить себе несколько штук таких машин и не нуждался он в этом… Что поделать жизнь не справедливая штука», — обратился к Нурмагомедову @muhammad_bisultanov095
Некоторые пользователи заявили, что подарок отцу бойца сделал не Кадыров, а «налогоплательщики РФ».
«Попросите Рамзана Ахмадовича, пускай подарит мне хотя бы Приору», — добавил @@fake_LNR.