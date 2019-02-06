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UFC уличили в желании передать Макгрегору пояс Нурмагомедова 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ждет поражения спортсмена. Интервью с Абдель-Азизом доступно на YouTube-канале ESPN MMA.
Менеджер заявил, что руководство UFC рассуждает с точки зрения промоушена и надеется предоставить шанс на титульный поединок ирландцу Конору Макгрегору. Абдель-Азиз считает, что в организации рассчитывают на то, что Нурмагомедов потеряет чемпионский пояс в легком весе, и тогда UFC моментально даст Макгрегору шанс побороться за него.
Также менеджер высказался о бое-реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором. По мнению Абдель-Азиза, UFC невыгодно проводить его в ближайшее время, потому что ирландец снова проиграет досрочно, и в результате промоушен не сможет зарабатывать на нем деньги.
3 февраля Абдель-Азиз посоветовал Макгрегору передвигаться по улице с охраной. Также он обещал, что ирландец снова подерется с Нурмагомедовым, и отметил, что это может случиться «даже на улице, под мостом или на парковке».
Оба спортсмена в настоящий момент дисквалифицированы: Нурмагомедова Атлетическая комиссия штата Невада отстранила на девять месяцев, Макгрегора — на пять. Они были наказаны за участие в массовой драке после очного поединка на турнире UFC 229. Тогда Нурмагомедов одержал победу — 27-ю в 27 боях по правилам ММА.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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