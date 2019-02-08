Российский боец подписал контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт"

"Россиянин Зелим Имадаев подписал с UFC контракт на несколько боев. Его команда называет его "Забит 2.0". Дата дебютного боя пока не назначена", — рассказал в своем твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани.

На счету представителя России восемь побед на профессиональном уровне. Стоит отметить, что 24-летний боец все свои победы одержал нокаутом соперника. В последнее время Имадаев выступал в Fight Nights Global.