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Российский боец подписал контракт с UFC 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Зелим Имадаев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт".
"Россиянин Зелим Имадаев подписал с UFC контракт на несколько боев. Его команда называет его "Забит 2.0". Дата дебютного боя пока не назначена", — рассказал в своем твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани.
На счету представителя России восемь побед на профессиональном уровне. Стоит отметить, что 24-летний боец все свои победы одержал нокаутом соперника. В последнее время Имадаев выступал в Fight Nights Global.
Ранее глава российского бокса Умар Кремлев назвал возможных соперников Хабиба Нурмагомедова.
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