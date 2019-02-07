«Выйдем на поединок, малыш?» Ревва пригрозил Макгрегору

Известный шоумен Александр Ревва выступил с обращением к ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору . На своей странице в инстаграме юморист, представившись «Артуром МакРеввором», в шутливой форме вызвал 30-летнего спортсмена на поединок.

Российский шоумен и комедийный актер Александр Ревва выступил с обращением к ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору. На своей странице в инстаграме артист в шутливой форме предложил 30-летнему спортсмену провести поединок.

«Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее, — написал Ревва. — Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех».

В своем обращении бывший игрок КВН представился «Артуром МакРеввором», тем самым иронично обыграв имя своего «соперника». Артист также сопроводил публикацию снимком, на котором он предстал в образе бывшего чемпиона UFC.

«Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?» — заявил Ревва.

Судя по комментариям в инстаграме, подписчики комика оценили шутку звезды фильма «Бабушка легкого поведения». «Красавец, когда начинаем подготовку?», «Как всегда, лучший!», — написали преданные поклонники артиста. Отреагировала на провокационный пост и украинская певица Светлана Лобода . «О, Боги!», — удивилась исполнительница, сопроводив комментарий улыбающимися эмодзи. В то же время некоторые подписчики поинтересовались у Реввы, что он намерен делать в случае, если Макгрегор примет его вызов.

Ранее СМИ сообщали, что Ревва оказался в центре скандала в связи со смертью рэпера Децла, скончавшегося 3 марта. Поклонники исполнителя обрушились с критикой на шоумена из-за кавера на знаменитую песню музыканта «Вечеринка», которую Александр исполнил еще 15 лет назад.

В ней 44-летний артист, в частности, пошутил о ранней смерти Кирилла Толмацкого.

«Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района», — спел Ревва в эфире шоу Comedy Club.

После шутки, оказавшейся пророческой, фанаты Децла пришли в ярость. Некоторые из них даже пригрозили Ревве возмездием. «Ты проклял Децла, живи теперь с этим», «Берегись кармы», — написали поклонники Толмацкого в инстаграме актера.

По словам представителя Реввы, из-за критики со стороны фанбазы артиста, он «не спит по ночам».

«Это у поклонников спросите, почему они накинулись на Александра Ревву. Я ничего не слышала. Мы третий день снимаем клип до пяти утра. Это же кавер. Я не очень хочу вообще эту ситуацию комментировать. Человек умер, и что сейчас это обмусоливать», — заявила агент юмориста в комментарии ТВЦ.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, у 35-летнего артиста остановилось сердце. Похороны рэпера прошли 6 февраля на Пятницком кладбище. На прощальной церемонии присутствовали родные, друзья и поклонники артиста, среди которых замечен коллега и друг Кирилла Андрей Меньшиков (Лигалайз), рэпер ST, несколько представителей Black Star, телеведущая Яна Чурикова , друг семьи музыкант Аркадий Укупник и шоумен Сергей Крылов

Российский шоумен Александр Ревва начал свою карьеру как комик в 1995 году, будучи участником команды КВН «ДонГАУ» из Донецка. С 2006 по 2013 год он был резидентом программы «Comedy Club» на телеканале ТНТ. Актер также снимался в таких картинах, как «Зомбоящик», «Улетный экипаж» и «Дублер».

Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова был одним из самых ожидаемых боев прошлой осени. Он состоялся в рамках UFC 6 октября прошлого года. Перед поединком бойцы не раз вступали в словесные перепалки и угрожали друг другу. По итогам состязания победу одержал 30-летний Нурмагомедов, однако вручить пояс россиянину не смогли из-за массовой драки.

В карьере Макгрегора насчитывается 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.