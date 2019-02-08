Бой ММА закончился массовой дракой

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В стиле Нурмагомедова: бой на турнире ММА закончился массовой дракой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Бой между немцем Феликсом Шиффартом и турком Омером Солмазом на турнире MMA GMC 18 в немецком Гамбурге закончился массовой дракой между командами соперников, а также нападением на судью. Видео инцидента опубликовано на официальной странице турнира в Youtube.
В середине четвертого раунда Солмаз перехватил инициативу и начал избивать лежащего в углу Шиффарта, после чего его команда выбросила полотенце, тем самым призывая остановить поединок. Однако турок продолжил добивать соперника и в этот момент в октагон с двух сторон начали прорываться члены команд бойцов. Судья попытался вмешаться, но завязалась массовая драка.
В момент драки в октагоне находилось более 30 человек.
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