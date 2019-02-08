Глава UFC анонсировал бой Макгрегора

Глава промоушена UFCДэйна Уайт анонсировал поединок ирландского спортсмена Конора Макгрегора . Он отметил, что бой состоится летом нынешнего года. Соперником ирландского бойца станет американский спортсмен Дональд Серроне.

«Жажду посмотреть на бой Конора уже летом. Эти двое давно хотят выяснить отношения. Если они хотят подраться, мы организуем их бой», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Дональд Серроне после победы над американцем Александром Эрнандесом бросил вызов Конору Макгрегору. Ирландец предварительно согласился на поединок.

Серроне является рекордсменом по количеству побед — 22 выигранных поединка.

Макгрегор проиграл бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе (США). После поединка завязалась драка с участием представителей команд Нурмагомедова и Макгрегора.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на заседании решила дисквалифицировать россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора за потасовку. Россиянин не сможет выйти в октагон под эгидой UFC в течение 9 месяцев, Макгрегор отстранён от боёв на полгода. Помимо дисквалификации, оба спортсмена получили денежный штраф: россиянин обязан выплатить $500 тыс., ирландец — $50 тыс. Члены команды Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили дисквалификации сроком на один год, а также штрафы в размере $25 тыс.