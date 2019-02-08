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Тренер Нурмагомедова поведал о способе побить Мэйуэзера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @akajav
Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес прокомментировал возможный бой между его подопечным, российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым, и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Его слова передает Sport24.
По мнению Мендеса, у Нурмагомедова есть шансы только в том случае, если их поединок с Мэйуэзером будет напоминать уличную драку.
«Нам нужно постоянное давление и так далее. Не особо техничное, но агрессивное. Чистый бокс мы не потянем», — подчеркнул Мендес.
Он отметил, что если бой между Мэйуэзером и Нурмагомедовым состоится, он обязательно поможет российскому спортсмену.
Разговоры о возможном поединке между российским бойцом и Мэйуэзером начались после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. Россиянин обратился к американцу в социальных сетях с предложением провести бой. Мэйуэзер продемонстрировал интерес, однако официально о поединке так и не было объявлено. Тем не менее, американский боксер, не потерпевший ни единого поражения в профессиональной карьере, провел бой с представителем MMA в Японии. Мэйуэзер победил японского кикбоксера и бойца MMA Тенсина Нацукаву в показательном боксерском поединке на турнире Rizin 14.
30-летний Нурмагомедов сможет вернуться в MMA только в июле 2019-го. Боец получил девятимесячную дисквалификацию за нападение на тренера Макгрегора после их поединка на UFC 229.
Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в MMA. В его активе 27 побед. У Мэйуэзера 50 побед по правилам бокса.
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Комментарии1
MMA , Конор Макгрегор
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