«В боксе шансов ноль»: тренер Хабиба предпочел Флойду Конора

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался относительно возможного поединка бойца с американским боксером Флойдом Мейвезером. По его мнению, шансов в боксе у Дагестанского Орла нет, и выразил желание провести реванш с Конором Макгрегором

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о своем подопечном и рассказал о том, как проходит тренировочный процесс с Дагестанским Орлом. В частности, специалист вспомнил, как принял только начавшего карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате в свой спортивный зал АКА в 2013 году и выделил его работоспособность и выносливость как одни из главных черт спортсмена. При этом в ударной технике, по мнению Мендеса, Нурмагомедову еще стоит прибавить.

«Он хорош, но ему еще многому предстоит научиться. Но он способен достичь всего, что угодно. Хабиб любит тяжелые испытания. Пока ему все удавалось пройти. Если он захочет себя попробовать в ударных видах спорта, то вполне сможет достичь результата. Он с медведями боролся, в конце концов!» — цитирует тренера Sport24.

Нурмагомедов известен своей высокой техникой борьбы, однако вместе с этим российский чемпион UFC не позиционируется как ударник, что, по мнению экспертов, является одной из слабых сторон Хабиба. Это подчеркнул и его Мендес, который также прокомментировал разговоры о возможном бое Орла с американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. По словам специалиста, в поединке по правилам бокса шансов у россиянина против Флойда нет.

«Если Хабиб этого хочет, то он может это сделать. Но нам нужно именно драться с Флойдом. То есть полететь и агрессивно атаковать.

В боксе же шансов нет. Их просто ноль. Если будет что-то вроде уличной драки, то да. Постоянное давление и так далее. Не особо техничное, но агрессивное. Чистый бокс мы не потянем.

Нам надо попереть на него, заставить биться, идти в размен. Боксировать с Мейвезером смысла нет. Это идиотизм. Все равно что Мейвезер бы потренировал свою борьбу года три и вышел бы с Хабибом. Если бы они устроили зарубу, то да, это было бы здорово. Но в классическом боксе, повторюсь, шансов нет», — заявил Хавьер Мендес, подчеркнув, что знает, как рационально подготовить Хабиба к бою с Флойдом.

Слухи о возможном поединке Орла с американцем были спровоцированы самим Нурмагомедовым, который в шутливой форме вызвал Мейвезера на поединок. Сам боксер отказываться от встречи не стал, однако на этом переговоры остановились. Менеджер Хабиба утверждал, что Флойд якобы «умолял организовать бой» с его клиентом, тогда как сам американец опровергал данные заявления. Особое мнение по данному поводу выразил и глава UFC Дана Уайт , отметивший, что бой может состояться только по правилам ММА. В конечном итоге Мейвезер все же нашел себе соперника в лице японского кикбоксера Тенсина Нацукавы, нокаутировав его в первом раунде турнира ММА Rizin14.

Нурмагомедов же решением Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после турнира UFC 229, когда он спровоцировал массовую драку по итогам боя с Конором Макгрегором.

Интересно, что тренер российского чемпиона UFC выразил надежду на то, что его следующим соперником станет не Мейвезер-младший, а именно ирландский боец, с которым Нурмагомедов встречался в октагоне 6 октября 2018 года. В том поединке досрочная победа досталась Орлу, который в четвертом раунде применил удушающий прием сзади, заставив своего оппонента сдаться. После того боя, в котором Хабиб впервые защитил свой чемпионский титул, стороны неоднократно говорили реванше.

За проведение повторного поединка высказался сам Макгрегор, однако Нурмагомедов и его команда скептически относятся к данной идее, считая, что ирландец на данный момент не заслуживает титульного поединка. Мендес же видит в бое-реванше финансовую выгоду.

«Как тренер я хочу, чтобы он провел бой, который принес бы ему наибольшую финансовую выгоду. Второй бой с Конором будет еще масштабнее первого, поэтому я выступаю за такой расклад.

Решающее слово всегда за отцом Хабиба и за самим Хабибом, но если спросить меня, то мне бы хотелось для него самый большой гонорар», — сказал он, отметив, что его подопечный рассчитывает на бой с американцем Тони Фергюсоном.

Кроме того, Мендес уверен, что в качестве соперника Хабиба Макгрегор является более опасным, чем Фергюсон, с которым Орел уже мог сразиться ранее, но всякий раз их встречи срывались.

«Поединок с Конором считаю самым тяжелым для Хабиба. И посмотрите, что Хабиб с ним сделал. У Тони есть небольшой шанс, если он рассечет локтями. Болевые? Есть такой вариант, но, думаю, его навыков не хватит, чтобы провести болевой Хабибу. Тони — хороший боец, но извините, я не вижу в его лице особенно тяжелого испытания для Хабиба», — заключил тренер Нурмагомедова.

В своем карьере Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев, в которых не потерпел ни одного поражения.