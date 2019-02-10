«Бронируйте!»: ирландец Макгрегор вызвал на бой Нейта Диаса

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил о своем желании провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате против американца Нейта Диаса . Предположительной датой поединка может стать 11 мая.

Ирландец дал понять о имеющемся у него желании, прокомментировав запись Андерсона Силвы в Twitter. Бразилец после поражения от Израэля Адесаньи высказал свое намерение подраться в родном городе Куритиба с Ником Диасом — братом Нейта.

Макгрегор тут же среагировал: "Бронируйте". Я буду драться с Нейтом в Куритибе". Соперники уже дважды встречались между собой: одна победа осталась за Диасом, одна — за Макгрегором. Таким образом он хочет выявить сильнейшего в их противостоянии.