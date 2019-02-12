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Российский боец раскритиковал кандидатов в президенты Украины 

Газета.Ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам россиянин Джефф Монсон высказался о кандидатах на пост президента Украины, передает "Советский спорт".
"Я не знаю, конечно, достаточно хорошо всех сорока кандидатов в президенты Украины. Но не вижу среди них ни одного достойного претендента. Современная украинская власть не представляет интересов людей. Кроме того, среди них нет никого, кто хотел бы мира", — сказал спортсмен.
Монсон также рассказал, что победа кандидата, который хочет мира с Россией, невозможна.
"Слишком сильное давление вокруг. Даже если кто-то один скажет, что хочет мира, ему не дадут этого сделать. Его будет подталкивать к продолжению войны все его окружение", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Монсону поставили титановое бедро.
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MMA , В мире , СНГ , Джефф Монсон , Советский спорт
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