Российский боец раскритиковал кандидатов в президенты Украины

"Я не знаю, конечно, достаточно хорошо всех сорока кандидатов в президенты Украины. Но не вижу среди них ни одного достойного претендента. Современная украинская власть не представляет интересов людей. Кроме того, среди них нет никого, кто хотел бы мира", — сказал спортсмен.

Монсон также рассказал, что победа кандидата, который хочет мира с Россией, невозможна.

"Слишком сильное давление вокруг. Даже если кто-то один скажет, что хочет мира, ему не дадут этого сделать. Его будет подталкивать к продолжению войны все его окружение", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Монсону поставили титановое бедро.