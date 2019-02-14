Выставочные бои? До чего может опуститься Хабиб

Непобедимый боксер-профессионал Флойд Мейвезер, который грезит поединком с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, заявил о наличии у него крупных предложений по выставочным боям. «Газета.Ru» — о том, почему Хабибу не стоит переходить в бокс.

«Знаете, что в этом самое безумное? За бой с Насукавой я должен был получить €9 млн, но в итоге получил €10 млн Американский боксер Флойд Мейвезер продолжит принимать участие в выставочных поединках. По словам спортсмена, у него на руках есть контракт на €80 млн Напомним, что в конце прошлого года «Красавчик» за несколько минут нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву, получив за поединок порядка €10 млн

Будут ли еще выставочные бои? Наверное. Даже скорее всего.

У меня предложений на €80 млн», — приводит слова Мейвезера Bloody Elbow.

Самым желанным соперником Флойда остается российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. После победы россиянина над Конором Макгрегором оба спортсмена изъявили провести поединок. Но Мейвезер заинтересован исключительно в боксерской встрече, тогда как чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) готов драться хоть на ринге, хоть в клетке.

Однако с учетом настойчивости Мейвезера и возможным уходом Хабиба из UFC существует высокая вероятность, что если они встретятся, то исключительно в боксе, где у Хабиба не будет шансов победить, но будет возможность хорошо заработать.

Надо понимать, что Хабиб — это не боец особо таланта, как, например, Джон Джонс

Нурмагомедов с детства занимался всем, куда его отправлял отец, и сам себя сделал путем большого объема работы и усилий. Хабиб показал себя и как прилежный ученик, но к титулу чемпиона UFC шел долго, а сейчас в его команде всерьез полагают, что за меньше чем за год из него удастся сделать бойца, который победит Флойда Мейвезера.

В MMA Нурмагомедов доказал, что он именно базовый боец — его ударная техника уступает едва ли не всему дивизиону. Здесь речь пойдет о том, что с самых азов лепить из Хабиба боксера, потому что в этом аспекте его навыки весьма посредственные. Когда с Флойдом дрался Конор Макгрегор, то там можно было рассуждать о приемлемых боксерских способностях ирландца, но и это ему не помогло.

Желание Хабиба заработать вполне понятно. У него напряженные отношения с UFC, а в самом конкурентном дивизионе промоушена, как бы странно это ни звучало, все серьезные и интересные соперники закончились. История с Макгрегором завершена, а такой раскрутки и гонорара возможные поединки с Тони Фергюсоном или Дастином Порье не принесут.

Нурмагомедов раньше неоднократно заявлял, что хочет драться с сильнейшими — и без разницы, захочет ли зритель это покупать. После поединка с Макгрегором, драки и последующих штрафов и дисквалификации ситуация изменилась. Сейчас карьера Хабиба близится к своему логичному завершению — тяжко даются сгонки веса, возвращаются старые травмы. И это немудрено с учетом того, что с раннего детства Хабиб пропадал на всевозможных секциях.

Возможный бой с Мейвезером — это лишь вопрос заработка, ничего интригующего в плане спорта здесь нет. Эту ситуацию прекрасно понимают и в Федерации бокса России ( ФБР ). Глава организации Умар Кремлев, который в прошлом был успешным промоутером, буквально вцепился в идею организовать бой Хабиба и Мейвезера. В стотысячных «Лужниках» с удовольствием примут такой боксерский вечер, а все билеты наверняка будут раскуплены за считанные часы.

В России ведь Хабиба любят и боготворят, чего не скажешь о США, где он дерется в UFC.

Доход только с учетом посещаемости станет фантастическим для России, Хабиб даже в случае самого бездарного поражения получит такой гонорар, который никогда не видел в MMA. Но со спортивной точки зрения это не стоит своих денег. Единственный аргумент Кремлева в пользу Нурмагомедова — он любит бокс.

«Думаю, для него будет стимулом перейти в этот вид спорта и провести такой исторический бой. Почему-то я уверен, что Хабиб выиграет. Флойд мечтает выйти против Хабиба. Сейчас Мейвезера забывают, а Хабиб на сегодня является самым популярным спортсменом. И для Флойда подобный бой будет просто подарком, он мечтает, чтобы Хабиб согласился. Решение за Нурмагомедовым», — приводит слова Кремлева РИА «Новости».

Мейвезер в силу своего возраста уже давно отошел от профессионального спорта. Статус «непобедимого» позволяет ему драться с неизвестными атлетами и в прямом смысле купаться в деньгах. Если Флойд не отключится и не будет ходить пешком, как он делал это с Макгрегором, то проблем у американца в бою с Хабибом не возникнет. И Кремлев, будучи специалистом в области бокса, не может этого не понимать.

Но желание заработать остается выше спортивных интересов.

Что касается самого понятия «выставочный бой», то результаты подобных поединков не идут в официальные рекорды спортсменов. Уместно предположить, что таким образом Флойд рассчитывает застраховать свой ноль поражений в карьере. Но ко спорту, опять же, это никакого отношения не имеет.

И если вопрос боя с Нурмагомедовым будет стоять серьезно, то здесь речь может идти именно о выставочном поединке. Оба они — непобежденные, и этот статус наверняка хотят сохранить. Даже если на бумаге их встреча будет считаться официальной, то фактически это не будет таковым. Бой Флойда с Макгрегором проходил за специальный пояс WBC Money Belt, о которым никто никогда не слышал. Хабиб может подраться за похожий «денежный» трофей, и результаты пойдут в его актив, но тогда Нурмагомедов должен будет забыть о своих высоких целях отстаивать спортивные интересы, а не шоу.