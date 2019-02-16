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Даниэль Кормье гордится Хабибом Нурмагомедовым 

Газета.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье высказался о том, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов заплатил штраф за массовую драку после турнира UFC 229, передает "Советский спорт".
Атлетическая комиссия штата Невада в качестве наказания за драку после боя с Конором Макгрегором заставила Нурмагомедова выплатить штраф в $500 тыс.
"Думаю, что Хабиб совершил самый достойный поступок, который мне когда-либо приходилось видеть. Не так много парней согласятся платить такой штраф, а тем более платить за людей из своей команды. Он заплатил за них тоже. Какими бы не были штрафы Тухугова и Абубакара, он за них заплатил. Они его братья, помогавшие ему.
Они получили более длительную дисквалификацию и Хабиб не собирается выходить в октагон до тех пор, пока то же самое не смогут сделать и они. Их сообщество — настоящая семья. И то, что он делает — исполнено достоинства. Немногие способны на такое. Он очень тверд в своём подходе. Очень горжусь им. Я очень горжусь тем, каким стал Хабиб с того момент, когда переступил порог зала АКА, я горд им", — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов выплатил назначенный Атлетической комиссией Невады штраф.
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MMA , Конор Макгрегор , Советский спорт
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