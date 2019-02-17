Тактаров прокомментировал поражение Минакова от Конго

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о поражении соотечественника Виталия Минакова от француза Чейка Конго на турнире Bellator 216.

«Я за Минаковым наблюдал месяц. Что я могу сказать? Прекрасный парень, обаятельный. Его ребята любят. Если бы его отправили в Брянскую художественную школу, он, наверное, стал бы хорошим художником», — сказал экс-спортсмен в своём Instagram.

Он отметил, что Минаков хорошо проявил себя в самбо, но MMA, по его мнению, не является подходящим спортом для россиянина.

«Он не боец. Вот Тони Фергюсон — боец. Возьмём боксёров: Баррера, Моралес — это бойцы. А Виталик — нет. Не знаю, почему он до сих пор выступает, до 34 лет. Нашёл себе занятие, вроде как попал в струю. Но я не понимаю, почему он делает то, что ему не нравится. Хочешь выигрывать — выигрывай», — добавил Тактаров.

Ранее сообщалось, что Минаков получил удар в пах в бою с Конго.