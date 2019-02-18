Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кейн Веласкес потерпел поражение в первом поединке после своего возвращения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летнему Веласкесу на турнире в американском Финиксе противостоял Фрэнсис Нганну. Поединок тяжеловесов возглавил UFC on ESPN. Бой завершился победой Нганну в первом раунде. Веласкес продержался в бою против третьего номера в рейтинге тяжеловесов 26 секунд.

Нганну записал на свой счет девятую победу нокаутом в карьере. Для Веласкеса поражение стало третьим в карьере. Американец — бывший чемпион организации в тяжелом весе. Бой на UFC on ESPN был для него первым после длительного перерыва. До него в последний раз бывший чемпион выходил в октагон в июле 2016-го.