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Друг Макгрегора: именно я обеспечил Конору и Хабибу миллионы долларов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ирландский боец смешанных единоборств с российскими корнями Артем Лобов рассказал о противостоянии своего друга и партнера по тренировкам Конора Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
Спортсмен отметил, что именно дагестанец начал этот громкий конфликт.
"Да ладно вам! Создал им много проблем? Я обеспечил им сотни миллионов долларов. И если честно, то не мой комментарий стал причиной всего. Это Хабиб начал называть Конора "цыпленком", оскорбляя его. Я не мог этого оставить, поэтому на российском телевидении я ответил и сказал кое-что. Иначе каким бы я другом был?
Если честно, я готов был подписать контракт с Bare Knuckle в декабре. Они сделали мне отличное предложение. Но я знал, что бой с напарником Хабиба Зубайрой Тухуговым обязан был пройти. Никакой другой бой не имел смысла. Дело не в деньгах, а в чести. Бой был бы грандиозным, если не самым крупным в России. Когда мне сказали, что я не могу с ним драться, я ушел", — цитирует Лобова latimes.com.
Стоит отметить, что супербой между двумя этими бойцами прошел 6 октября 2018 года и завершился победой дагестанского спортсмена болевым приемом в четвертом раунде.
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MMA , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Советский спорт
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