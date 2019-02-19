Украинский чемпион признал превосходство российских борцов

Благодаря хорошему финансированию и высокому уровню конкуренции внутри страны российские спортсмены превосходят всех остальных на соревнованиях по борьбе, об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк

"Они (Россия — ред.) просто очень много денег вкладывают в развитие спорта. Даже если посмотреть на их залы, то видно, что туда вкладываются очень большие деньги. У нас, к сожалению, таких возможностей нет", — заявил Беленюк, отвечая на вопрос о причине регулярных побед российских борцов на различных соревнованиях.

Спортсмен также отметил, что Россия — большая и многонациональная страна, в которой множество регионов, где борьба является национальным видом спорта.

"Там мальчишки с раннего детства занимаются борьбой, поэтому очень большая конкуренция в этом плане. Допустим, по вольной борьбе выиграть чемпионат России иногда сложнее, чем выиграть тот же чемпионат мира. Отсюда и все их результаты", — сказал Беленюк.

По его словам, борец, выигравший чемпионат по борьбе в России, на чемпионате мира может легко претендовать как минимум на призовые места.

"Поэтому их результаты и высокие — очень большая конкуренция внутри страны", — констатировал Беленюк, отметив, что для развития данного вида спорта на Украине отсутствуют необходимые средства.

Жан Беленюк — украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпион мира и Европы.