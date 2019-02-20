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Флойд Мэйуэзер поддержал унизивший его расу бренд 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Instagram / @floydmayweather
Американский боксер Флойд Мэйуэзер поддержал модный итальянский дом Gucci, ранее обвиненный в расизме. Об этом сообщает Independent.
Свою позицию боец подтвердил снимком в Instagram, на котором он с ног до головы одет в вещи бренда Gucci. Мэйуэзер закрыл комментарии к посту и написал под ним «рожденный лидером».
Ранее боксер открыто высказывался в поддержку марки Gucci, несмотря на то, что многие чернокожие знаменитости объявили итальянскому дому бойкот. Мэйуэзер сказал, что продолжает закупать одежду бренда, потому что не «повторяет за другими».
Рэпер 50 cent, который сжег свои вещи Gucci, негативно отнесся к позиции боксера. Исполнитель опубликовал в Instagram снимок Мэйуэзер с надписью «убирайся отсюда, чемпион».
В феврале модный дом Gucci выпустил черный свитер-балаклаву с красной окантовкой в виде губ на воротнике и прорезью для рта посередине. Когда фотографии вещи появились в соцсетях, тысячи пользователей сделали репосты, обвиняя Gucci в глумлении над чернокожими. В ответ представители Gucci принесли публичные извинения почувствовавшим себя униженными покупателям и пообещал в срочном порядке остановить производство и продажу свитера.
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MMA , The Independent
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