Митрион вызвал Харитонова на повторный бой

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион хочет провести ещё одну встречу с россиянином Сергеем Харитоновым на турнире 11 мая в Чикаго, после того, как их поединок на Bellator 215 Анкасвилле (штат Коннектикут, США) был признан несостоявшимся.

«Если будешь достаточно здоров к 11 мая, не окажешь ли честь снова войти в клетку со мной в Чикаго? Если согласишься, я обещаю, что больше не буду бить тебя по «орешкам», — написал в своём инстаграме американец.

Бой Сергея Харитонова и Мэтта Митриона был признан несостоявшимся после того, как уже на 16-ой секунде встречи россиянин получил удар в пах и не смог продолжить схватку.

Ранее сообщалось, что бой Харитонова вошёл в историю смешанных единоборств как одна из самых коротких сзваток в ММА.