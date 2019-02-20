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Митрион вызвал Харитонова на повторный бой 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион хочет провести ещё одну встречу с россиянином Сергеем Харитоновым на турнире 11 мая в Чикаго, после того, как их поединок на Bellator 215 Анкасвилле (штат Коннектикут, США) был признан несостоявшимся.
«Если будешь достаточно здоров к 11 мая, не окажешь ли честь снова войти в клетку со мной в Чикаго? Если согласишься, я обещаю, что больше не буду бить тебя по «орешкам», — написал в своём инстаграме американец.
Бой Сергея Харитонова и Мэтта Митриона был признан несостоявшимся после того, как уже на 16-ой секунде встречи россиянин получил удар в пах и не смог продолжить схватку.
Ранее сообщалось, что бой Харитонова вошёл в историю смешанных единоборств как одна из самых коротких сзваток в ММА.
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