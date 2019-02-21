Кадыров ополчился на «чванливого ирландца» Макгрегора

По мнению Кадырова, Нурмагомедов и боец Зубайра Тухугов прошли «тернистый путь», справившись с подлостью, оскорблениями и провокациями.

Политик заявил, что бойцов, а вместе с ними и весь Кавказ, хотели «унизить и втоптать в грязь».

«Об этом свидетельствует сам итог — посмотрите на чудовищную несоразмерность наказания, присуждённого нашим бойцам и этому чванливому ирландцу-провокатору Конору Макгрегору», — возмутился глава Чечни.

По его мнению, у «западных кавказофобов» были «далеко идущие планы», но они провалились благодаря «позорной» для Макгрегора победе Нурмагомедова.

«Те, кто исподтишка нанес оскорбления в адрес родителей и нашей религии получили по заслугам», — подчеркнул он.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC.

После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.

В январе 2019-го Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наказала Нурмагомедова и Макгрегора за драку. Россиянина отстранили от боев на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, а ирландец получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в 50 тысяч.