Канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Чтобы закончить карьеру нужно много дисциплины. Это был долгий процесс, но пришло время сделать это. Только нескольким людям удалось сделать это окончательно с первого раза. Я здесь, чтобы объявить о своём уходе из ММА, о завершении карьеры», — приводит слова Сен-Пьера MMA Fighting.
Канадский боец выступал в UFC с 2004 года, за свою карьеру он провёл 28 боёв и одержал 26 побед. В последний раз спортсмен выходил на ринг в 2017 году, когда победил британца Майкла Биспинга и отобрал у него титул чемпиона мира в среднем весе. Сен-Пьер является экс-чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести с ним прощальный бой