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Джонс назвал условия для третьего боя с Кормье 

News.ru + ещё 73 5 часов назад
Фото: Vaughn Ridley/Getty Images/AFP; Jeff Brown/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com; Vasily MAXIMOV / AFP
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что может его заставить провести третий бой с Даниэлем Кормье на сей раз в тяжёлом весе.
«Если фанаты захотят увидеть этот бой в тяжелом весе, UFC нужно заинтересовать меня финансово. Если они этого не сделают, это навсегда останется на уровне «а вот если бы». Посылая меня в октагон против одного из лучших бойцов, и заставляя жертвовать чем-то, они должны сделать это финансово разумным. Потому что у нас с ним 2:0 — мне нечего доказывать. Это давит на Кормье. Я величайший боец этого поколения. Он это знает. И фанаты знают это», — рассказал Кормье MMAMania.
2 марта на турнире UFC 235 Джонс проведёт защиту своего чемпионского пояса против Энтони Смита.
Как сообщал News.ru, менеджер Хабиба Нурмагомедова считает, что его клиент готов сражаться с дикими животными.
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