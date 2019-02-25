Джонс назвал условия для третьего боя с Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что может его заставить провести третий бой с Даниэлем Кормье на сей раз в тяжёлом весе.

«Если фанаты захотят увидеть этот бой в тяжелом весе, UFC нужно заинтересовать меня финансово. Если они этого не сделают, это навсегда останется на уровне «а вот если бы». Посылая меня в октагон против одного из лучших бойцов, и заставляя жертвовать чем-то, они должны сделать это финансово разумным. Потому что у нас с ним 2:0 — мне нечего доказывать. Это давит на Кормье. Я величайший боец этого поколения. Он это знает. И фанаты знают это», — рассказал Кормье MMAMania.

2 марта на турнире UFC 235 Джонс проведёт защиту своего чемпионского пояса против Энтони Смита.