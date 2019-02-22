За спиной Хабиба: временный пояс разыграют без чемпиона

Пока российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию, а Жорж Сен-Пьер уходит из спорта, в UFC происходят глобальные перемены. По информации СМИ, промоушен готовит бой за временный титул между Тони Фергюсоном и чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэйем.

Американский боец ММА Тони Фергюсон снова в деле. И вновь на кону временный пояс.

В 2017 году американец уже брал этот титул, когда удушающим приемом одолел Кевина Ли . Сейчас у «Эль-Кукуя» с победной серией из 11 поединков задача посложнее — его поединок с чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэйем находится в разработке. Если верить инсайдерам из США, этот бой — дело решенное, осталось лишь объявить об этом официально. Афиша следующая:

Фергюсон — Холлоуэй на турнире UFC 236 13 апреля в Атланте (США). Кстати, соглавное событие уже согласовано — бой за временный пояс среднего дивизиона между Келвином Гастелумом и Исраэлем Адесаньей.

Полноправным чемпионом легкого веса в UFC останется Хабиб Нурмагомедов. Несмотря на то, что он сейчас отбывает дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором , президент промоушена Дана Уайт не стал ухудшать отношения со своей новой суперзвездой: пояс не покинет талию Орла.

Однако самому Хабибу нет дела до разборок за временный титул. Он сначала вызывает на бой Джорджа Сен-Пьера:

«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру.

Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен.

Давай проведем бой в 155 фунтах, или я могу дать тебе еще пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита легкого дивизиона. Твой выбор — 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг», — написал в своем инстаграме не теряющий надежды на супербой дагестанец.

А затем тепло провожает ушедшую на пенсию легенду ММА: 21 февраля легендарный канадец заявил о завершении спортивной карьеры.

«Посмотрите видео и поймете, почему я хотел с ним сразиться.

Он один из лучших за всю историю. Хотел разделить с ним клетку, пока он был в деле. Это история, и люди будут пересматривать это видео снова и снова. Хочу драться с лучшими. Как бы то ни было, удачи, легендарный Сен-Пьер. Время беспощадно, и ты принял правильное решение.

И не забывай, когда ты в следующий раз будешь в России, я познакомлю тебя с дагестанской национальной кухней, тебе больше не нужно гонять вес», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб отдыхает. Фергюсон вышел на Холлоуэя, а Конор Макгрегор — на Дональда «Ковбоя» Серроне. Как же быть остальным легковесам?

По этому поводу взбунтовались Дастин Порье и Эл Яквинта, также желающих побороться за пояс. Они просят освободить их от контракта.

«Эти парни должны освободить меня», — написал Порье в твиттере, на что сразу отреагировал Яквинта:

«Освободите меня тоже. Черт возьми, это уже не спорт».

Дастин категорически не хочет встречаться с Элом, который остается единственным возможным соперником для Порье в данный момент. Но и американца понять можно: драться с атлето рейтингом ниже явно не входит в планы претендента на золотой пояс. Его интересует Хабиб, Фергюсон и Холлоуэй.

«Поставьте на кон золото или откройте чековую книжку, иначе даже не звоните мне.

Слушайте, это должен быть я и Тони Фергюсон. Если он хочет ждать Хабиба, то я и Конор Макгрегор, или Макс Холлоуэй, если он решит подняться в 155 фунтов», — цитирует Дастина MMAJunkey.

А про Эла Яквинту Порье и вовсе сказал с сарказмом, намекнув на его работу риелтором:

«У него больше шансов продать мне дом, чем драться со мной на UFC 236!»

«Яростный Эл» в долгу не остался и тут же предложил свои услуги.

«Тебе с тремя спальнями, или как?» — съязвил американец.

Так или иначе, ситуация в одном из лучших дивизионов промоушена остается запутанной. Новости из США обещают быть весьма интересными уже в ближайшее время.