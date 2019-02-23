Российский боец UFC Муртазалиев дисквалифицирован на два года за допинг

Российский боец смешанных единоборств Халид Муртазалиев, в сентябре 2018 года дебютировавший в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Отмечается, что Муртазалиев провалил сразу два допинг-теста во внесоревновательный период, в его пробах было выявлено наличие запрещенного стероида дростанолона. Пробы были сданы 3 октября и 6 декабря 2018 года.

Как говорится в сообщении, 25-летний боец признал свою вину в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 октября, когда была взята первая проба.

Муртазалиев дебютировал в UFC 15 сентября на турнире в Москве. Россиянин техническим нокаутом победил американца Си Би Доллоуэя.