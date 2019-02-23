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Российский боец UFC Муртазалиев дисквалифицирован на два года за допинг 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Халид Муртазалиев, в сентябре 2018 года дебютировавший в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).
Отмечается, что Муртазалиев провалил сразу два допинг-теста во внесоревновательный период, в его пробах было выявлено наличие запрещенного стероида дростанолона. Пробы были сданы 3 октября и 6 декабря 2018 года.
Как говорится в сообщении, 25-летний боец признал свою вину в нарушении антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 октября, когда была взята первая проба.
Муртазалиев дебютировал в UFC 15 сентября на турнире в Москве. Россиянин техническим нокаутом победил американца Си Би Доллоуэя.
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