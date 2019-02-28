Отец Нурмагомедова определил нового соперника для сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова , в Instagram-аккаунте назвал нового соперника для сына.

Нурмагомедов-старший опубликовал скриншот новости о том, что ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон проведут бой на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро, а победитель станет соперником Хабиба. Он подписал пост словами: «Вот теперь вы на правильном пути».

В октябре прошлого года на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона в легком весе. После поединка российский боец устроил драку с секундантами соперника, а команды спортсменов начали потасовку друг с другом. В результате участники случившегося были наказаны штрафами и дисквалификацией. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Он должен вернуться в октагон в июле 2019 года.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.