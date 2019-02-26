Емельяненко дал пощечину молодому бойцу

Российский боец Александр Емельяненко ударил молодого бойца по щеке во время мастер-класса.

Видео с пощечиной опубликовано в инстаграме. Инцидент произошел, когда Емельяненко показывал молодежи прием, помогающий освободиться от захвата за шею. Показывать прием ему помогает молодой спортсмен. Емельяненко попросил увлекшегося бойца «не висеть», после чего несильно ударил по щеке.

Ранее сообщалось, что российского бойца MMA Александра Емельяненко увезли из Лужников на скорой после боя с американцем Тони Джонсоном.

Поединок состоялся в рамках чемпионата по боям в смешанном стиле «Ахмат» — World Fighting Championship Akhmat 50. Позднее выяснилось, что серьезных проблем со здоровьем Александра нет. Емельяненко опубликовал пост с фотографией окровавленного лица с гематомами и заплывшим глазом.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» — прокомментировал спортсмен.

Пользователи поставили Александру десятки тысяч лайков и резюмировали: Саня. ты отлично держался! Настоящий боец, русский богатырь, Держись, бывает и такое!»