В UFC нашли претендентов на бой с Нурмагомедовым

Макс Холлоуэй и Дастин Порье сразятся за временный титул чемпиона в лёгком весе UFC. Об этом сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата. Победитель схватки получит шанс побороться с действующим обладателем пояса — Хабибом Нурмагомедовым. Кто претендует на встречу с россиянином и почему среди них не оказалось первого номера рейтинга дивизиона Тони Фергюсона — в материале RT.

Новый соперник для Хабиба

Несколько недель назад президент UFC Дана Уайт сообщил, что из-за длительной дисквалификации чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова промоушен планирует организовать поединок за временный пояс. Тогда ходили слухи, что за это звание могут сразиться бывший соперник россиянина Конор Макгрегор и Дональд Серроне, которые уже изъявили желание провести очный поединок. Однако руководство Абсолютного бойцовского чемпионата решило иначе, организовав схватку между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

Как сообщили в пресс-службе UFC, поединок запланирован на турнир UFC 236 в американском городе Атланта 13 апреля. Победитель этой схватки станет безоговорочным претендентом на поединок с действующим чемпионом дивизиона Нурмагомедовым.

Примечательно, что на этом же шоу состоится ещё один бой за статус временного чемпиона, правда, в среднем весе. Действующий первый претендент Келвин Гастелум встретится с Израэлем Адесаньей, который совсем недавно взял верх над легендарным Андерсоном Силвой.

Придётся создавать ажиотаж

По предварительной информации, Хабиб должен возобновить свои выступления осенью. Таким образом, времени вполне достаточно не только для того, чтобы должным образом подготовиться к бою, но и провести масштабную пиар-компанию. Необходимо понимать, что в отсутствие Макгрегора российскому бойцу придётся самому участвовать в раскрутке схватки, ведь ни один из его возможных соперников не может похвастаться ораторским искусством и умением создать всеобщий ажиотаж вокруг события.

Первым новость об организации боя за временный титул прокомментировал Порье. По его словам, изначально UFC планировал организовать поединок между Холлоуэем и Тони Фергюсоном.

«У UFC не было серьёзных планов, но в последнюю минуту они попытались устроить бой между Тони и Максом. Мне позвонили и сказали, что если один из них по каким-то причинам откажется принять бой или не сможет выступить, то я буду драться за титул временного чемпиона», — цитирует Порье MMA Junkie.

Позднее Порье сообщили, что Фергюсон отказался от поединка с Холлоуэем.

«Видимо, Фергюсон решил, что в настоящий момент это не лучший вариант для него. Не могу сказать точно. До сих пор пытаюсь понять, почему он отказался, но это неважно. Надеюсь, что с ним, его семьёй и здоровьем всё в порядке. Но этом мой шанс», — добавил спортсмен.

Послужной список

Несмотря на то, что решение UFC о проведении боя Холлоуэй — Порье довольно противоречиво, оно имеет право на жизнь. Так, Макс совсем недавно провёл свою вторую защиту титула в полулёгком весе и изъявил готовность подняться на весовую категорию выше. Не исключено, что в скором времени гаваец окончательно перейдёт в дивизион до 70 кг. Так, на протяжении последних лет он испытывал серьёзные проблемы со сгонкой веса, которые и могли побудить его сменить дивизион.

Однако всё это не отменяет факта, что Холлоуэй является одним из самых ярких бойцов UFC на данный момент. На счету атлета числится победная серия из 13 боёв, в ходе которой он победил практически всех именитых представителей полулёгкого веса — Жозе Алду, Энтони Петтиса, Брайна Ортегу, Джереми Стивенса и других. Его последнее поражение датировано августом 2013 года. Тогда он уступил Макгрегору, который около половины поединка провёл с серьёзной травмой ноги.

Его оппонент Порье в данный момент занимает третье место в рейтинге лёгкого веса UFC, уступая только Тони Фергюсону и всё тому же Макгрегору. Его объединяет с Холлоуэем тот факт, что ранее он также терпел поражение от главной звезды ММА. В 2014 году Конору потребовалось всего 106 секунд, чтобы отправить своего противника в нокаут. К слову, схватка проходила в рамках полулёгкого дивизиона, а Дастин был крайне недоволен судейством. По его мнению, ирландец несколько раз ударил его в затылок, но рефери Хёрб Дин не усмотрел нарушения правил.

После этой неудачи Порье вернулся в лёгкий вес, и его карьера вновь пошла в гору. В последующих десяти боях он восемь раз одерживал верх, один раз уступил, а ещё один поединок был объявлен несостоявшимся. В схватке с Эдди Альваресом он получил несколько запрещённых ударов коленом в голову и не смог прийти в себя. Спустя полгода спортсмены вновь встретились в октагоне, и на этот раз Дастин продемонстрировал своё превосходство, добившись досрочной победы во втором раунде.

Давние счёты

Безусловно, с точки зрения зрелищности, поединок между Порье и Холлоуэем — идеальный вариант. Оба спортсмена обладают огромным арсеналом навыков, но при этом любят биться именно в стойке, что так нравится зрителям. В этом бою абсолютно справедливо можно ожидать красивого противостояния двух мастеров ударной техники, которое может окончиться в любую секунду. Достаточно вспомнить, что Макс досрочно завершил шесть из своих последних восьми схваток. У Дастина показатели ещё лучше — восемь из десяти.

Кроме того, поединок является принципиальным по ещё одной причине. В феврале 2012 года бойцы уже встречались друг с другом. При этом для Порье этот бой стал четвёртым под эгидой UFC, а для Холлоуэя и вовсе дебютным. Та схватка закончилась для будущего чемпиона в полулёгком весе настоящим разочарованием. На четвёртой минуте он оказался на настиле, после чего сначала позволил оппоненту провести рычаг локтя (болевой приём на руку), а после оригинальный захват «треугольник» (удушающий приём), включавший в себя залом руки. Гаваец долго терпел боль, но в итоге был вынужден сдаться.

Недовольный Фергюсон

В свете последнего решения UFC шансы Тони встретиться в октагоне с Хабибом становятся всё более призрачными. Довольно странно, что он отказался от права завоевать статус первого претендента и в пятый раз постараться организовать встречу в клетке с Нурмагомедовым. Но судя по реакции американца, складывается впечатление, что предложение руководства могло быть не самым выгодным.

Сразу после того, как пресс-служба UFC официально анонсировала поединок за временный титул, Фергюсон оставил на своей странице в Twitter издевательское сообщение в адрес Холлоуэя. Так, Тони сравнил Макса с известным персонажем Джека Блэка из фильма Суперначо.

Примечательно, что в стороне не остался и действующий чемпион UFC. В Instagram Нурмагомедов напомнил, каким сложным был его путь к титулу.

«Перед тем как стать чемпионом, я был близок к титульному бою три раза, и все три раза я упускал эту возможность. В июле 2016 года мне предложили провести бой во время Рамадана, и я отказался. Во второй раз это должен был быть турнир UFC 205, соглашение на бой было подписано, но мой шанс отдали другому. Вы знаете эту историю. Третий раз это случилось на шоу UFC 209, когда я был госпитализирован и едва не умер. Но каждый раз я говорил себе, что должен одержать ещё одну победу, чтобы заслужить право побороться за звание», — написал Нурмагомедов.

Он заявил Фергюсону, что тот сам потерял свой шанс, и призвал добиваться своего.