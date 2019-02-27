Российский боец ММА погиб в перестрелке

Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой, сообщает «Московский комсомолец».
23 февраля в одном из кафе в городе Тейково в Ивановской области между 30-летним Гасановым и неизвестным человеком произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в бойца ММА, в результате чего тот скончался.
Ивановское управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства.
Летом 2017 года возле одного из кафе в Хабаровске в ходе драки был убит пауэрлифтер Андрей Драчев. В конце 2018-го второй участник конфликта Анар Аллахверанов был признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и приговорен к 18 годам в колонии строгого режима.