Российский боец ММА погиб в перестрелке

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Погиб российский боец ММА Гасанов 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой, сообщает «Московский комсомолец».
23 февраля в одном из кафе в городе Тейково в Ивановской области между 30-летним Гасановым и неизвестным человеком произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в бойца ММА, в результате чего тот скончался.
Ивановское управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства.
Летом 2017 года возле одного из кафе в Хабаровске в ходе драки был убит пауэрлифтер Андрей Драчев. В конце 2018-го второй участник конфликта Анар Аллахверанов был признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и приговорен к 18 годам в колонии строгого режима.
MMA , Видео , СКР , ФСИН , Московский комсомолец
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