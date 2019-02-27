Российский боец ММА погиб в перестрелке

Погиб российский боец ММА Гасанов

Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой, сообщает Московский комсомолец ».

23 февраля в одном из кафе в городе Тейково в Ивановской области между 30-летним Гасановым и неизвестным человеком произошел конфликт. В ходе ссоры неизвестный выстрелил в бойца ММА, в результате чего тот скончался.

Ивановское управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства.