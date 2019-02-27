Садальский раскритиковал Хабиба из-за боев в трусах 

Актер Станислав Садальский ответил бойцу Хабибу Нурмагомедову на критику спектакля с полураздетыми актерами. На своей странице в Instagram Садальский отметил, что сам Нурмагомедов выступает в коротких боксерских шортах.
«Спасибо, Хабиб, за мужество, потребуй от судей, что вы не бегали в клетке полуголыми, хотя бы рубашки надели», — написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены).
По мнению актера, с шортами бойцов «надо срочно разобраться» Госдуме. Садальский также поблагодарил Нурмагомедова за «внимание к драматическим спектаклям».
Ранее боец раскритиковал показанный в Махачкале спектакль «Охота на мужчин». Он сравнил постановку с «порнухой» и потребовал, чтобы власти Дагестана провели расследование и «наказали организаторов». Нурмагомедов пригрозил чиновникам «выходом людей на улицу».
Актер и продюсер постановки Иван Жидков публично извинился за «неумышленное оскорбление дагестанскому зрителю». Он подчеркнул, что эту классическую итальянскую пьесу уже давно показывают по всему миру, а постельная сцена является ее полноценной частью. Жданов отметил, что ему поступило множество угроз.