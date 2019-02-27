Садальский раскритиковал Хабиба из-за боев в трусах

«Спасибо, Хабиб, за мужество, потребуй от судей, что вы не бегали в клетке полуголыми, хотя бы рубашки надели», — написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены).

По мнению актера, с шортами бойцов «надо срочно разобраться» Госдуме . Садальский также поблагодарил Нурмагомедова за «внимание к драматическим спектаклям».

Ранее боец раскритиковал показанный в Махачкале спектакль «Охота на мужчин». Он сравнил постановку с «порнухой» и потребовал, чтобы власти Дагестана провели расследование и «наказали организаторов». Нурмагомедов пригрозил чиновникам «выходом людей на улицу».