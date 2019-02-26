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Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел» 

News.ru 1 час назад
Американский спортивный комментатор и комик Джо Роган поделился впечатлениями от просмотра турнира по смешанным единоборствам (ММА) Hip Show, который проходил в России.
По словам Рогана, соревнования, которые проходили в первой половине 2010-х, произвели на него большое впечатление.
«Это чертовски безумно», — написал он в Instagram, репостнув видео с турнира.
Hip Show — это нетрадиционные командные бои на квадратной площадке, размером 12 на 12 метров. Поединки устраивались как в формате два на два, так и три на три. На площадке устанавливались пять объёмных фигур различной высоты и канаты, которые можно было использовать во время боёв.
Роган комментирует турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с 1997 года и считается одним из символов этого промоушена.
Как писал News.ru, россиянин Ян вошёл в топ-10 бойцов UFC.
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MMA , Видео , Джо Роган
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