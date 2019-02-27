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Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Ивановской области сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бойца смешанного стиля (ММА) местного клуба Ахмед Гасанов, сообщает "Советский спорт".
Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Далее им удалось выяснить, что он покинул Тейково и скрылся в городе Иваново.
Предполагаемый преступник был пойман на съемной квартире в Октябрьском районе областного центра.
Оперативниками уже обнаружено оружие, из которого предположительно стрелял задержанный во время криминального инцидента.
Инцидент, повлекший за собой убийство бойца, произошел во время празднования 23 февраля в шашлычной, где разгорелся конфликт с участием нескольких человек.
Ранее Гасанова застрелили в кафе в Ивановской области.
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