Задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА

В Ивановской области сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бойца смешанного стиля (ММА) местного клуба Ахмед Гасанов, сообщает "Советский спорт"

Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Далее им удалось выяснить, что он покинул Тейково и скрылся в городе Иваново.

Предполагаемый преступник был пойман на съемной квартире в Октябрьском районе областного центра.

Оперативниками уже обнаружено оружие, из которого предположительно стрелял задержанный во время криминального инцидента.

Инцидент, повлекший за собой убийство бойца, произошел во время празднования 23 февраля в шашлычной, где разгорелся конфликт с участием нескольких человек.

Ранее Гасанова застрелили в кафе в Ивановской области.