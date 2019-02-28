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Дзюба будет секундантом Волкова на турнире UFC 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба будет секундантом бойца смешанных единоборств Александра Волкова в бою против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.
Как сообщил менеджер российского бойца Иван Банников в интервью журналисту Алексею Сафонову, футболист будет находиться в углу Волкова во время боя.
"Если кто-то спросит, почему у вас футболист в углу, мы ответим: "Вы все видели, как Тема умеет настраивать". Когда ты находишься уже в раздевалке — важно, чтобы боец психологически отвлекся, где-то пошутил и так далее. А Тема в этом плане настраивал целую сборную России. Почему бы его не использовать правильно в этом вопросе?" — объяснил Банников.
Второй турнир UFC в России состоится 20 апреля, первое подобное соревнование прошло в сентябре 2018 года в Москве. На счету Волкова 30 побед и семь поражений. Оверим выиграл 44 поединка, потерпел 17 поражений, один поединок был признан несостоявшимся.
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MMA , Александр Волков , Артем Дзюба , Алексей Сафонов , Зенит
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