Дзюба будет секундантом Волкова на турнире UFC

Как сообщил менеджер российского бойца Иван Банников в интервью журналисту Алексею Сафонову , футболист будет находиться в углу Волкова во время боя.

"Если кто-то спросит, почему у вас футболист в углу, мы ответим: "Вы все видели, как Тема умеет настраивать". Когда ты находишься уже в раздевалке — важно, чтобы боец психологически отвлекся, где-то пошутил и так далее. А Тема в этом плане настраивал целую сборную России. Почему бы его не использовать правильно в этом вопросе?" — объяснил Банников.

Второй турнир UFC в России состоится 20 апреля, первое подобное соревнование прошло в сентябре 2018 года в Москве. На счету Волкова 30 побед и семь поражений. Оверим выиграл 44 поединка, потерпел 17 поражений, один поединок был признан несостоявшимся.