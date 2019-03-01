Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС

Александр Емельяненко попал в крупное ДТП и отказался подчиниться сотрудникам ДПС

Боец ММА Александр Емельяненко стал виновником ДТП в Кисловодске, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Азамата Бастанова.

Спортсмен припарковал автомобиль Mercedes на пешеходном переходе. Когда работники центра организации дорожного движения начали эвакуировать автомобиль, прибежал Емельяненко, оттолкнул их и скрылся.

Затем спортсмен проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться, после чего попал в ДТП и разбил два автомобиля.

Когда полицейские потребовали от Емельяненко выйти из машины, он отказался и заперся в автомобиле. Сотрудникам ДПС пришлось применить силу.

По предварительной информации, Емельяненко-младший находился в состоянии алкогольного опьянения.