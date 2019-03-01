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Вячеслав Дацик расстроился из-за задержания Александра Емельяненко 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, прокомментировал задержание Александра Емельяненко, передает Sport24.
Спортсмен негативно высказался относительно инцидента.
"Да ладно? Только что проанонсировали бой, и опять его закрывают! То меня сажают, а он выходит, то я выхожу, и его принимают. Надеюсь, дадут просто домашний арест. Конечно, отягчающих много. У него рецидив же. Изнасилование тоже было в состоянии алкогольного опьянения. Влипает из-за такой херни. Очень хотелось подраться с ним. Походу, теперь придется его вытаскивать. Если что, готов оказать ему помощь в правовом поле. Хотя, думаю, у него денег полно, хватит на адвокатов хороших. Посмотрим", — заявил Дацик.
1 марта в СМИ появилась информация, что полицейские арестовали Емельяненко в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля. Также утверждается, что боец смешанного стиля (ММА) находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее известный футболист был арестован в состоянии алкогольного опьянения.
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MMA , Александр Емельяненко
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