Вячеслав Дацик расстроился из-за задержания Александра Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик, недавно вышедший из тюрьмы, прокомментировал задержание Александра Емельяненко , передает Sport24.

Спортсмен негативно высказался относительно инцидента.

"Да ладно? Только что проанонсировали бой, и опять его закрывают! То меня сажают, а он выходит, то я выхожу, и его принимают. Надеюсь, дадут просто домашний арест. Конечно, отягчающих много. У него рецидив же. Изнасилование тоже было в состоянии алкогольного опьянения. Влипает из-за такой херни. Очень хотелось подраться с ним. Походу, теперь придется его вытаскивать. Если что, готов оказать ему помощь в правовом поле. Хотя, думаю, у него денег полно, хватит на адвокатов хороших. Посмотрим", — заявил Дацик.

1 марта в СМИ появилась информация, что полицейские арестовали Емельяненко в Кисловодске после того, как он попал в аварию и разбил два автомобиля. Также утверждается, что боец смешанного стиля (ММА) находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее известный футболист был арестован в состоянии алкогольного опьянения.