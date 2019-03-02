А. Емельяненко доставлен в полицейский участок

1 марта экс-боец клуба "Ахмат" Александр Емельяненко припарковал машину в неположенном месте, затем помешав эвакуатору увезти автомобиль.

После этого спортсмен попытался скрыться от полицейских и спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены еще два автомобиля.

Позже боец прошел медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок, передает "Чемпионат.com"

Как оказалось позднее, Емельяненко находился в нетрезвом состоянии

Ранее экс-чемпион UFC выразил желание встретиться на ринге с Роем Джонсом.