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А. Емельяненко доставлен в полицейский участок 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
1 марта экс-боец клуба "Ахмат" Александр Емельяненко припарковал машину в неположенном месте, затем помешав эвакуатору увезти автомобиль.
После этого спортсмен попытался скрыться от полицейских и спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены еще два автомобиля.
Позже боец прошел медицинское освидетельствование и был доставлен в полицейский участок, передает "Чемпионат.com".
Как оказалось позднее, Емельяненко находился в нетрезвом состоянии
Ранее экс-чемпион UFC выразил желание встретиться на ринге с Роем Джонсом.
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