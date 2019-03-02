Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадырова попросили забрать Емельяненко обратно в Чечню 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов записал видеообращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на Александра Емельяненко. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.
По мнению 38-летнего бойца, Емельяненко «опасен для общества». Кадырова же он считает единственным, кто может изменить ситуацию. Харитонов просит чеченского лидера вернуть Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат».
Емельяненко грозит тюремный срок
«Закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит более серьезных дел, которые он сейчас делает. Он послушает только вас», — заявил он.
Ранее 2 марта стало известно, что Емельяненко грозит уголовное преследование за оскорбление представителя власти. 1 марта он был задержан полицией Кисловодска: боец скрылся с места ДТП и находился за рулем в пьяном виде.
С октября 2017 года по ноябрь 2018-го Емельяненко представлял бойцовский клуб «Ахмат», базирующийся в Чечне. Спортсмен принимал участие в поединках под эгидой World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и не потерпел ни одного поражения.
Харитонов — действующий боец Bellator. Также известен по выступлениям в японской организации Pride и американской Strikeforce. Он одержал 28 побед по правилам MMA, потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В частности, таким стал его последний поединок против американца Мэтта Митриона. Он был остановлен из-за пропущенного Харитоновым нелегального удара в пах.
Последние новости
От Польши потребовали прекратить строительство канала у границы с Россией Лукашенко объяснил непризнание Крыма российским Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии
Комментарии21
MMA , Александр Емельяненко , Рамзан Кадыров , Сергей Харитонов
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Бокс
«Скрывает безобразие в семье»: чего добивается Аршавин
Футбол Статьи
«Вы убили девочку»: Медведева стала врагом России
Фигурное катание Статьи
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
«Это диагноз»: жена Кержакова сделала признание
Футбол Статьи
Хоккеиста полоснули коньком по шее во время матча
Хоккей
После ЧМ по футболу не досчитались миллионов
Футбол
Коварный доктор подставил всех. Грандиозный допинговый скандал
Лыжный спорт Статьи
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение