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Россиянин Магомедшарипов одержал пятую победу подряд в UFC 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Джереми Стивенсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе в полулегком весе. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Это пятая победа подряд для 28-летнего российского бойца.
В беседе с ТАСС Магомедшарипов заявил, что поединок за чемпионский титул может состояться уже через год.
«Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул», — сказал спортсмен.
Магомедшарипов за свою карьеру провел 18 поединков, в 17 победил и в одном проиграл. В UFC на его счету четыре боя, в каждом из которых он одержал победу. 32-летний Стивенс 29 раз оказывался сильнее противника и 15 раз проигрывал.
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MMA , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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