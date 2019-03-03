Россиянин Магомедшарипов одержал пятую победу подряд в UFC

Россиянин Забит Магомедшарипов одержал победу над американцем Джереми Стивенсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе в полулегком весе. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Это пятая победа подряд для 28-летнего российского бойца.

В беседе с ТАСС Магомедшарипов заявил, что поединок за чемпионский титул может состояться уже через год.

«Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул», — сказал спортсмен.

Магомедшарипов за свою карьеру провел 18 поединков, в 17 победил и в одном проиграл. В UFC на его счету четыре боя, в каждом из которых он одержал победу. 32-летний Стивенс 29 раз оказывался сильнее противника и 15 раз проигрывал.