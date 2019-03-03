Время Забита. Магомедшарипов одержал пятую победу в UFC

Теперь семь россиян находятся в топ-10 своих дивизионов UFC.

Александр Волков, Звезда родилась. Забит Магомедшарипов с рекордом 5-0 (четыре победы до Стивенса были ещё и с бонусами) в главном промоушене мира ворвался в топ-10 полулегкого дивизиона, став седьмым российским бойцом, добившимся подобного успеха. Помимо дагестанца в других дивизионах в десятку лучших входят Магомед Бибулатов, Пётр Ян, Хабиб Нурмагомедов Алексей Олейник и Яна Куницкая.

Как итог — бой с Джереми Стивенсоном и уверенная победа Забита подарили российским фанатам нового претендента на чемпионский пояс UFC.

«Его цель — деньги, а у меня другие ценности»

Чем ближе был поединок с Магомедшариповым, тем больше Стивенс нагнетал атмосферу, всеми силами пытаясь вывести из себя спокойного соперника.

«Посмотрите на тех ребят, кого я бил до Алду. Вы в курсе, что никто из них до сих пор не провёл ни единого боя? У Эммета сломана орбитальная кость. Мелендес лечит отбитую ногу и челюсть. Того парня из Кореи я вообще нахрен отправил в армию. Он сейчас в военных бараках. Как я вам, парни, и говорил когда-то. После моих ударов люди **** не двигаются!» — набивал себе цену Джереми.

Бой с Забитом должен был помочь представителю США вернуться в чемпионскую гонку, а руководству UFC дать сбить непобедимую спесь с набирающего обороты дагестанца. Хорошо, что на деле всё получилось иначе.

«Он уже столько лет в организации и провёл здесь почти тридцать боев. Но топ-6 — это его максимальный результат. Это то, на что он способен. Я думаю, что его цель — деньги. Поэтому он и не двигается дальше. А у меня другие ценности. Стивенс яркий ударник. Я тоже базовый ударник. Буду работать в стойке, а если будет вариант перевести в партер, то почему бы и нет», — как в воду глядел Забит.

Джереми, что с борьбой?

Джереми Стивенс — Забит Магомедшарипов. Победа россиянина единогласным решением судей Бой, состоявшийся в предварительном карде на UFC 235, начался в осторожном ключе. Оба атлета боялись напороться на встречный удар, поэтому больше отсиживались в обороне. Помогали развитию событий удары ногами, которыми постоянно пользовались спортсмены в первом раунде.

Сказывалась и разница в росте. Из-за природного превосходства удар Забита пришелся в пах, что разозлило Джереми: уходивших на перерыв соперников судье приходилось разнимать.

«Вертушки», удары после толчка от клетки октагона и подключение локтей — вспышки активности выглядели зрелищно и сокрушительно! Но исход боя решила борьба. Несмотря на разговоры Джереми о хорошей подготовке к защите от проходов в ноги и к работе в партере, именно этот компонент навыков американца дал слабину и оказался роковым для него. Во второй пятиминутке Забиту удалось уложить соперника на канвас, чтобы затем устроить форменное избиение одному из лучших ударников дивизиона. Спас перерыв: до досрочного завершения Магомедшарипову не хватило нескольких десятков секунд.

В третьем раунде Забит ввязался в заключительный размен, где в очередной раз продемонстрировал свой убойнейший арсенал, дал проявить себя осознавшему поражение Стивенсу и вызвал бурю эмоций у собравшихся на арене «T-Mobile» зрителей.

Оценили россиянина по заслугам и судьи: по итогам трёх раундов Магомедшарипов одержал победу единогласным решением — 29:28, 29:28, 29:28.

Перспективы Забита

Ситуация в дивизионе запутана: чемпион Макс Холлоуэй поднялся в весе, чтобы в отсутствии Хабиба Нурмагомедова подраться с Дастином Порье за временный пояс. Яир Родригес остался позади (хотя от такого боя никак не отказались бы фанаты). Брайан Ортега ждёт Жозе Алду.

Бразильца же видит одним из своих возможных оппонентов и Магомедшарипов.

«Очень давно готовился к бою со Стивенсоном. Соперник непростой, он уже 11 лет в UFC. Эта победа — большой шаг вперёд для меня. Теперь я хотел бы подраться с соперником из топ-5. Будет бой Алду с Волкановски. Хотел бы сразиться с кем-то из них", — поделился с Джо Роганом планами на будущее Забит.

После такой победной серии Дэне Уайту стоит прислушаться к своей новой звезде. Которой остаётся два-три успешных боя до титульного поединка.